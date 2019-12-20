ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило новую программу кредитования для малого бизнеса «ВТБ-Партнер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принять участие в новой программе кредитования «ВТБ-Партнер»: Банк ВТБ (Беларусь) предоставит покупателям партнера (участника программы) кредитные средства под 0,0001% годовых, за счет которых будут оплачены товары и услуги. Партнер программы получает плату за товар или услугу от покупателя за счет кредитных средств банка, а покупатель получает оплаченный товар и погашает задолженность перед банком, согласно кредитному договору.

«Новая программа кредитования предоставляет ряд преимуществ для наших партнеров: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях – 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов», - отметила начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса Ольга Рубец.

В программе кредитования участвуют покупатели с объемом годовой выручки до 4 млн долларов США в эквиваленте. Банк удерживает вознаграждение с текущего счета партнера в зависимости от условий сотрудничества.