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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 30 ДЕКАБРЯ
14:48 20.12.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» состоится 30 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акционеры обсудят процедурные вопросы, а также изберут новый состав Наблюдательного совета банка.
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