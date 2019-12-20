ОАО «БПС-Сбербанк» с 20 декабря предлагает новый отзывный депозит в белорусских рублях «Управляй Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозит можно оформить на следующих условиях: срок хранения – 275 дней; минимальная сумма первоначального (дополнительного) взноса – 50 (20) руб.; размер неснижаемого остатка – 250 руб.; максимальная сумма депозита – 5500 руб.; размер процентов (фиксированный): 6% (годовых) – при отсутствии расходных операций в расчетном периоде (кроме востребования процентов); 3% (годовых) – при наличии расходных операций в расчетном периоде (кроме востребования процентов).

Также с 20 декабря прекращается заключение договоров на условиях срочного отзывного банковского депозита в белорусских рублях «Управляй Онл@йн» №01/01-07/376 от 16.10.2017.

Также с 20 декабря устанавливаются новые минимальные суммы первоначальных взносов для вновь заключаемых онлайн-депозитов в иностранной валюте: отзывный «Сохраняй»: 100 USD/100 EUR/6000 RUB; безотзывный «Сохраняй»: 100 USD/100 EUR/6000 RUB.