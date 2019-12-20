Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоялось 16 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестку дня были включены вопросы о рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк»; об объявлении и выплате дивидендов; о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк»; об утверждении Регламента работы ОАО «БПС-Сбербанк» с реестром владельцев ценных бумаг.

По всем вопросам повестки дня решения приняты.

Относительно вопроса «Об объявлении и выплате дивидендов» внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за первое полугодие 2019 года по простым (обыкновенным) акциям; произвести выплату дивидендов путем перечисления денежных средств в безналичной форме в срок, не превышающий девяноста дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» решения о выплате дивидендов; выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести по итогам за 2019 год.