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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА УТВЕРДИЛИ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
13:27 20.12.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоялось 16 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в повестку дня были включены вопросы о рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк»; об объявлении и выплате дивидендов; о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк»; об утверждении Регламента работы ОАО «БПС-Сбербанк» с реестром владельцев ценных бумаг.
По всем вопросам повестки дня решения приняты.
Относительно вопроса «Об объявлении и выплате дивидендов» внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за первое полугодие 2019 года по простым (обыкновенным) акциям; произвести выплату дивидендов путем перечисления денежных средств в безналичной форме в срок, не превышающий девяноста дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» решения о выплате дивидендов; выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести по итогам за 2019 год.
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