БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ФРАНСАБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 21 ДЕКАБРЯ

12:31 20.12.2019 «Франсабанк» ОАО модернизирует информационные системы 21 декабря с 8.00 до 12.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перерывы в работе сервисов банка: «Интернет-Банк» для юридических лиц, «Интернет-Банк» для физических лиц, программа «Клиент-Банк» для юридических лиц, а также в операциях погашения кредитов в банке и пополнения счетов банка через систему ЕРИП из других банков, оплаты услуг через ЕРИП в обменных пунктах и кассах банка.