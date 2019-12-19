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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ФРАНСАБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 21 ДЕКАБРЯ
12:31 20.12.2019
«Франсабанк» ОАО модернизирует информационные системы 21 декабря с 8.00 до 12.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перерывы в работе сервисов банка: «Интернет-Банк» для юридических лиц, «Интернет-Банк» для физических лиц, программа «Клиент-Банк» для юридических лиц, а также в операциях погашения кредитов в банке и пополнения счетов банка через систему ЕРИП из других банков, оплаты услуг через ЕРИП в обменных пунктах и кассах банка.
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