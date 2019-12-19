БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО ДЕПОЗИТУ «Е-ФУРОР»

17:32 19.12.2019 ОАО «Технобанк» изменило ставку по синтернет-депозиту «Е-Фурор2 в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка составляет 2,3% годовых. Вклад является безотзывным, срок вклада 735 дней, минимальная сумма 100 долларов США.