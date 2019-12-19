|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО ДЕПОЗИТУ «Е-ФУРОР»
17:32 19.12.2019
ОАО «Технобанк» изменило ставку по синтернет-депозиту «Е-Фурор2 в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка составляет 2,3% годовых.
Вклад является безотзывным, срок вклада 735 дней, минимальная сумма 100 долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
Курсы в банках
на 19.12.2019
Конвертация в банках
на 19.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте