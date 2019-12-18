ЗАО «Идея Банк» с 18.12.2019 г. по 07.01.2020 г. предоставляет годовой тест-драйв на одну из карт: PartyCard, «Еще» или «Лучший курс», при оформлении карты в интернет-банке или мобильном приложении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, годовой тест-драйв – это бесплатное оформление карты, бесплатное обслуживание счета в течение первого года, бесплатный индивидуальный дизайн и пополнение карты.

PartyCard – карта для ярких эмоций и отдыха, которая зарабатывает кешбэк до 5% от расходов на путешествия и развлечения.

«Еще» – карта для автовладельцев, которая зарабатывает кешбэк до 5% от расходов на топливо, спорт и красоту.

«Лучший курс» – карта для оплаты покупок в интернете и онлайн-обмена валют по выгодному курсу.

Чтобы получить бесплатное годовое обслуживание, надо зайти в интернет-банк или мобильное приложение. В разделе «Магазин» выбрать для оформления одну из перечисленных выше карт и определиться, какой дизайн карты будет: индивидуальный или стандартный. Далее следует указать способ доставки карты и кликнуть «Оформить». Потом ожидать доставку карты.