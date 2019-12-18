ОАО «Паритетбанк» переходит на новую систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая система обеспечивает повышенный уровень безопасности, отличается простотой установки и требует минимального технического сопровождения со стороны клиентов.

Другие преимущества нового «Интернет-Клиента» для юридических лиц: более удобный и гибкий интерфейс; удобный просмотр выписок, состояния счетов, статусов документов; создание документов с использованием шаблонов; расширенный перечень документов для отправки в банк.

Переход на новую систему «Интернет-Клиента» начнется 19 декабря и планируется к завершению 30 декабря 2019 года.

С 19 декабря на новую систему будут переведены клиенты, обслуживающиеся в Барановичах, Гродно, Жлобине и Лиде.

Остальные клиенты банка будут оповещены о переходе на новую систему дополнительно.

Первый вход в новый «Интернет-Клиент» необходимо осуществить в соответствии с прилагаемым алгоритмом.

В новой системе не будет доступа к ранее созданным шаблонам и отправленным документам, вместе с этим сохраняется возможность создания, а также печати документов из сформированной выписки по счету.

Работа в двух системах «Интернет-Клиент» не предусмотрена, и действующий в настоящий момент «Интернет-Клиент» станет недоступным после перехода на новую систему.