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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»
10:27 19.12.2019
ОАО «Паритетбанк» переходит на новую систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая система обеспечивает повышенный уровень безопасности, отличается простотой установки и требует минимального технического сопровождения со стороны клиентов.
Другие преимущества нового «Интернет-Клиента» для юридических лиц: более удобный и гибкий интерфейс; удобный просмотр выписок, состояния счетов, статусов документов; создание документов с использованием шаблонов; расширенный перечень документов для отправки в банк.
Переход на новую систему «Интернет-Клиента» начнется 19 декабря и планируется к завершению 30 декабря 2019 года.
С 19 декабря на новую систему будут переведены клиенты, обслуживающиеся в Барановичах, Гродно, Жлобине и Лиде.
Остальные клиенты банка будут оповещены о переходе на новую систему дополнительно.
Первый вход в новый «Интернет-Клиент» необходимо осуществить в соответствии с прилагаемым алгоритмом.
В новой системе не будет доступа к ранее созданным шаблонам и отправленным документам, вместе с этим сохраняется возможность создания, а также печати документов из сформированной выписки по счету.
Работа в двух системах «Интернет-Клиент» не предусмотрена, и действующий в настоящий момент «Интернет-Клиент» станет недоступным после перехода на новую систему.
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