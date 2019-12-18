ОАО «Белинвестбанк» предлагает новую услугу – «КопилкаБИБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «КопилкаБИБ» подключается бесплатно к открытому в Белинвестбанке текущему счету, доступ к которому обеспечивается платежной карточкой. Чтобы воспользоваться сервисом вам также необходимо иметь банковский вклад – на него, собственно, и будут автоматически начисляться накопления. Последний можно открыть в одной из четырех валют: в белорусских рублях; долларах США; евро; российских рублях.

При этом совершенно необязательно, чтобы валюта счета совпадала с валютой вклада.

В выборе срока и вида депозита также нет никаких ограничений. Он может быть отзывный или безотзывный, с фиксированной или переменной процентной ставкой.

Для одного счета можно подключить одну услугу «КопилкаБИБ» с начислением средств во вклад.

Белинвестбанк предлагает на выбор три алгоритма накопления средств:

округление до целого значения единицы валюты счета. Например, при оплате утренней чашки кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 30 копеек (т.к. большим целым значением будет 3). Если же за чашку бодрящего напитка вы заплатите 3 рубля, то со счета во вклад деньги перечисляться не будут;

округление до выбранного целого значения единицы валюты счета (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10). В этом случае каждая расходная операция округляется в большую сторону, до целого, а разница попадает в копилку. Допустим, вы выбрали в качестве значения, до которого будут округляться потраченные суммы, «5». Это значит, что, выпив чашку кофе стоимостью 2,7 рубля, в ваш вклад попадут 2,3 рубля. При условии, когда сумма безналичной операции равна или больше выбранного значения, то округление и перечисление денег во вклад производиться не будет;

процент от суммы безналичной операции. При таком способе накопления вы можете выбрать одно из предложенных процентных значений – 1%, 5%, 10%, 15%, 20% или 30%. Предположим, что стоимость ваших покупок в магазине составила 6,98 рубля. Вы установили процент от суммы каждой безналичной операции в размере «5%». В этом случае со счета во вклад будет перечислено 35 копеек.

При отсутствии на счете суммы, необходимой для списания в рамках услуги «КопилкаБИБ», перечисление средств во вклад не осуществляется.

Подключить услугу в можно системе «Интернет-банкинг» или «Мобильный банкинг». Для этого необходимо выбрать счет, к которому будет подключена услуга и с которого будут списываться деньги; выбрать способ накопления, а также значение для округления или размер процента от суммы безналичной операции (в зависимости от способа накопления). Далее следует выбрать вклад, на который будут начисляться деньги и ознакомиться с условиями договора. Затем нужно нажать кнопку «Я согласен (согласна)»;

После выполнения указанных действий на номер мобильного телефона, который используется для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания Белинвестбанка, придет SMS-сообщение (PUSH-уведомление) с сеансовым ключом. Полученный ключ необходимо ввести в соответствующее поле.

Подключить услугу «КопилкаБИБ» также можно в любом подразделении банка.