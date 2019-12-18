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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧЕНЫ
18:01 18.12.2019
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 18 декабря размер процентных ставок в белорусских рублях по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
«@gro безотзывный», сроком 35 дней – 8,5%, сроком 95 дней – 9,3% годовых, сроком 370 дней – 11,5% годовых;
«Стандарт» на срок 95 дней – 9% годовых, на срок 370 дней – 11% годовых, сроком 735 дней – 11,5% годовых, сроком 1110 дней – 11,5% годовых;
«Максимум» на срок 370 дней – 11% годовых.
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