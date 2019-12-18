ЗАО «Идея Банк» запустило новый пакет услуг «Стартовый» для корпоративного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг предполагает: бесплатное подключение и отсутствие ежемесячных плат за пакет; бесплатное открытие и ведение счета в белорусских рублях; бесплатное открытие и ведение счета в иностранной валюте; бесплатный Интернет-банк и Мобильное приложение.

«Стартовый» доступен для оформления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в течение 5 (пяти) месяцев, исчисляемых с даты государственной регистрации. Срок обслуживания на условиях пакета «Стартовый» не может превышать 6 (шести) месяцев, исчисляемых с даты государственной регистрации.