БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ

15:42 18.12.2019 ОАО «Технобанк» с 18 декабря запускает два новых вклада в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклады «ТРИумф» и «Оптимальный» позволят клиентам выбрать выгодные условия с фиксированным доходом: 1,5% годовых по вкладу «Оптимальный» на срок 180 дней с ежемесячной капитализаций или выплатой процентов; 0,9% годовых по вкладу «ТРИумф» при сроке 95 дней. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока; фиксированная процентная ставка на весь период размещения; минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также с 18 декабря Технобанк повысил ставки в действующей линейке вкладов: в долларах США: «Отличный» – 1,8% годовых, срок вклада 365 дней; «Новый» – 2,1% годовых, срок вклада 735 дней. в российских рублях: «Выгодный» – 3,6% годовых, срок вклада 45 дней; «ТРИумф» – 5,8%, срок вклада 95 дней; «Оптимальный» – 5,8%, срок вклада 180 дней; «Отличный» – 5,8%, срок вклада 365 дней; «Новая вершина» – 3,6%, срок вклада 365 дней; «Новый» – 6,8%, срок вклада 735 дней.