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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ
15:42 18.12.2019
ОАО «Технобанк» с 18 декабря запускает два новых вклада в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклады «ТРИумф» и «Оптимальный» позволят клиентам выбрать выгодные условия с фиксированным доходом:
1,5% годовых по вкладу «Оптимальный» на срок 180 дней с ежемесячной капитализаций или выплатой процентов;
0,9% годовых по вкладу «ТРИумф» при сроке 95 дней. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока;
фиксированная процентная ставка на весь период размещения;
минимальная сумма вклада – 100 долларов США.
Также с 18 декабря Технобанк повысил ставки в действующей линейке вкладов:
в долларах США: «Отличный» – 1,8% годовых, срок вклада 365 дней;
«Новый» – 2,1% годовых, срок вклада 735 дней.
в российских рублях:
«Выгодный» – 3,6% годовых, срок вклада 45 дней;
«ТРИумф» – 5,8%, срок вклада 95 дней;
«Оптимальный» – 5,8%, срок вклада 180 дней;
«Отличный» – 5,8%, срок вклада 365 дней;
«Новая вершина» – 3,6%, срок вклада 365 дней;
«Новый» – 6,8%, срок вклада 735 дней.
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