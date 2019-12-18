БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

14:39 18.12.2019 ЗАО «Идея Банк» с 27 декабря вносит изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые банком физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди основных изменений – бесплатный выпуск индивидуального дизайна для карточных продуктов: «Шоппер», «Новое золото».