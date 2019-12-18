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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
14:39 18.12.2019
ЗАО «Идея Банк» с 27 декабря вносит изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые банком физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди основных изменений – бесплатный выпуск индивидуального дизайна для карточных продуктов: «Шоппер», «Новое золото».
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