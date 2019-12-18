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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ ЗА ОПЕРАЦИИ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
13:21 18.12.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 3 января 2020 года вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты также вносятся изменения в зарплатные проекты в части бонусов для членов семьи сотрудников. Для зарплатных проектов «Базовый», «Свободный», «Партнерский», «Премиальный» и «3D IT»:
супругу(е) директора/заместителю директора/главному бухгалтера/заместителю главного бухгалтера возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Platinum PayWave в BYN, USD, EUR;
детям директора/заместителя директора/главного бухгалтера/заместителя главного бухгалтера в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Gold PayWave в BYN.
Для зарплатного проекта «Выгодный»:
директору/заместителю директора/главному бухгалтера/заместителю главного бухгалтера возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Platinum PayWave в BYN, USD, EUR;
детям сотрудников в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Gold PayWave в BYN.
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