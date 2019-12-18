ОАО «БНБ-Банк» с 3 января 2020 года вносит изменения в Сборник плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты также вносятся изменения в зарплатные проекты в части бонусов для членов семьи сотрудников. Для зарплатных проектов «Базовый», «Свободный», «Партнерский», «Премиальный» и «3D IT»:

супругу(е) директора/заместителю директора/главному бухгалтера/заместителю главного бухгалтера возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Platinum PayWave в BYN, USD, EUR;

детям директора/заместителя директора/главного бухгалтера/заместителя главного бухгалтера в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Gold PayWave в BYN.

Для зарплатного проекта «Выгодный»:

директору/заместителю директора/главному бухгалтера/заместителю главного бухгалтера возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Platinum PayWave в BYN, USD, EUR;

детям сотрудников в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) возможен бесплатный выпуск личной дебетовой карты Visa Gold PayWave в BYN.