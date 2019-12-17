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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ПРЕМИАЛЬНОЙ КАРТОЧКИ MASTERCARD GOLD
10:44 18.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 23 декабря начинает выпуск международной дебетовой карточки Mastercard Gold.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка поддерживает бесконтактную технологию оплаты, а также обеспечивает безопасность платежей в сети Интернет.
Для держателей карточки Mastercard Gold доступны следующие бесплатные сервисы:
снятие наличных денег в банкоматах Банка БелВЭБ и банков- партнеров;
переводы денег между своими карточками, оформленными в Банке БелВЭБ, а также на карточки Банка БелВЭБ;
смс-оповещение первые три месяца использования услуги;
услуга «Интернет-банк», а также мобильное приложение Up.
В случае утери или кражи карточки Mastercard Gold при нахождении за пределами Беларуси держателю доступны услуги глобальной поддержки клиентов Mastercard Global Service, в частности экстренная блокировка карточки, ее замена, а также выдача наличных денег.
Кроме этого, держатели при совершении платежей с использованием премиальных карточек Mastercard Gold получают возможность получения скидок как от партнеров Банка БелВЭБ, так и от партнеров международной платежной системы Mastercard (полный перечень находится по ссылке, а также на участие в проводимых акциях и рекламных играх.
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