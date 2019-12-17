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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ЯНВАРЯ БАНК БЕЛВЭБ ПРЕКРАЩАЕТ ЭМИССИЮ ДЕБЕТОВЫХ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ
09:48 18.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2020 года прекращает эмиссию национальных дебетовых карточек БЕЛКАРТ – Стандарт, БЕЛКАРТ – Стандарт «Детская», а также международных дебетовых карточек БЕЛКАРТ – Maestro.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответствующие изменения внесены в Тарифы банка.
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