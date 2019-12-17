|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ
17:21 17.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по вкладу для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 17 декабря по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой на срок 24 месяца в российских рублях установлена процентная ставка в размере 3,62% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
Курсы в банках
на 17.12.2019
Конвертация в банках
на 17.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте