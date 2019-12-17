БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ

17:21 17.12.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по вкладу для физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 17 декабря по вновь заключаемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой на срок 24 месяца в российских рублях установлена процентная ставка в размере 3,62% годовых.