БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА ДЛЯ БАНКОВ И НКФО

16:10 17.12.2019 Национальный банк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать в первом квартале 2020 года. Для банков минимальный размер нормативного капитала повышен с 57,41 млн. до 58,1 млн. рублей. Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,62 млн. до 0,63 млн. рублей. Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,18 млн. до 3,22 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 6,40 млн. до 6,48 млн. рублей.