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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА ДЛЯ БАНКОВ И НКФО
16:10 17.12.2019
Национальный банк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать в первом квартале 2020 года.
Для банков минимальный размер нормативного капитала повышен с 57,41 млн. до 58,1 млн. рублей.
Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,62 млн. до 0,63 млн. рублей.
Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,18 млн. до 3,22 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 6,40 млн. до 6,48 млн. рублей.
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