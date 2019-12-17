ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 января 2020 года вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются:

пункт 2.2.1 Главы 2 «Расчетное обслуживание с использованием СДБО «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк»;

пункты 4.1.2.3; 4.1.3.3; 4.2.2.3 Главы 4 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте»;

пункт 5.2 Главы 5 «Кассовое обслуживание»;

Глава 10 «Операции на фондовом рынке» дополнена пунктами 10.8; 10.9; 10.10, изменены пункты 10.4; 10.5;

Глава 11 «Депозитарий» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) изложена в новой редакции.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 изменений в Инструкцию Национального банка Беларуси №66 от 29.03.2001 «О банковском переводе» и Инструкцию Национального банка Беларуси №63 от 29.03.2001 «О порядке проведения расчетов с текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством» с 1 января 2020 из Пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и исключаются пункты:

«Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

«Помещение документов в картотеку к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок».

С 01.01.2020 в пакет услуг «Бизнес ЛЁГКИЙ» вносится уточнение в перечень внутрибанковских счетов, поступления с которых принимаются в расчет поступлений на счет клиента.

Также вносятся изменения в п. 2.1.1.3 «Расширенный пакет «Оптимальный для клиента – индивидуального предпринимателя» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) с 01.02.2020.