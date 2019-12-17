ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В БАНКЕ ДАБРАБЫТ С ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯТСЯ
13:55 17.12.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 января 2020 года вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются:

пункт 2.2.1 Главы 2 «Расчетное обслуживание с использованием СДБО «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк»;

пункты 4.1.2.3; 4.1.3.3; 4.2.2.3 Главы 4 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте»;

пункт 5.2 Главы 5 «Кассовое обслуживание»;

Глава 10 «Операции на фондовом рынке» дополнена пунктами 10.8; 10.9; 10.10, изменены пункты 10.4; 10.5;

Глава 11 «Депозитарий» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) изложена в новой редакции.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 изменений в Инструкцию Национального банка Беларуси №66 от 29.03.2001 «О банковском переводе» и Инструкцию Национального банка Беларуси №63 от 29.03.2001 «О порядке проведения расчетов с текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством» с 1 января 2020 из Пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и исключаются пункты:

«Ведение картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

«Помещение документов в картотеку к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок».

С 01.01.2020 в пакет услуг «Бизнес ЛЁГКИЙ» вносится уточнение в перечень внутрибанковских счетов, поступления с которых принимаются в расчет поступлений на счет клиента.

Также вносятся изменения в п. 2.1.1.3 «Расширенный пакет «Оптимальный для клиента – индивидуального предпринимателя» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских и иных операций) с 01.02.2020.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2019
валюта курс
EUR 2.3467
USD 2.1051
RUB 3.3548
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3440 -0.0027
USD 2.1037 -0.0014
RUB 3.3629 +0.0081
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1040 2.1070
RUB 3.3560 3.2630
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1160
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 62.5500 62.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте