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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕН ЕЩЕ ОДИН ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЙ БАНКОМАТ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С ФУНКЦИЕЙ CASH-RECYCLING
12:37 17.12.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило еще один банкомат с расширенным функционалом и технологией замкнутого оборота наличных. Устройство установлено в головном офисе банка в Минске (ул. Московская, 14).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: обмен валют (российские рубли, доллары США и евро), выдача наличных в белорусских рублях, долларах США и российских рублях (по карточкам «МИР» только в белорусских рублях), пополнение карточки наличными (в белорусских и российских рублях, долларах США и евро), переводы с использованием карт банка и всех банков-резидентов (Visa, Mastercard), переводы на карты банков-нерезидентов (ПС МИР), оплата наличными и картой (включает все дерево системы ЕРИП), погашение кредитов, предоставление выписки по карте и изменение PIN-кода. Также устройство позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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