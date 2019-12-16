ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) установило еще один банкомат с расширенным функционалом и технологией замкнутого оборота наличных. Устройство установлено в головном офисе банка в Минске (ул. Московская, 14).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: обмен валют (российские рубли, доллары США и евро), выдача наличных в белорусских рублях, долларах США и российских рублях (по карточкам «МИР» только в белорусских рублях), пополнение карточки наличными (в белорусских и российских рублях, долларах США и евро), переводы с использованием карт банка и всех банков-резидентов (Visa, Mastercard), переводы на карты банков-нерезидентов (ПС МИР), оплата наличными и картой (включает все дерево системы ЕРИП), погашение кредитов, предоставление выписки по карте и изменение PIN-кода. Также устройство позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.