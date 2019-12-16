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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:42 17.12.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 3 января 2020 года вносит изменения и дополнения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер комиссии за размен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала, установленный п.2.10 тарифов, составит 2% от суммы
Кроме того, пункт 7 раздела II «Действующие тарифы для физических лиц c использованием банковских платежных карточек» дополнен пакетом услуг «Матуля».
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