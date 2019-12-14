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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ УРМ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
13:27 16.12.2019
Новое удаленное рабочее место ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) открылось 16 декабря в Минске (ул. П. Мстиславца, 11; 2 этаж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое УРМ работает в понедельник-воскресенье с 10.00 до 22.00.
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