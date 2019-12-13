Постановлением правления Национального банка №499 от 12 декабря 2019 года утвержден перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Беларуси, планируемых к выпуску в обращение в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В 2020 году такой птицей выбран глухарь. Монета «Глушэц» (глухарь) станет 14-й в рамках серии памятных монет «Птушка года».

Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет также продолжен выпуском памятных монет «Заказнік «Сіньша» в рамках серии «Заказнікі Беларусі».

Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Тэніс».

Также выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам:

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

100-летию органов таможенной службы Беларуси;

550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери;

150-летию лет со дня рождения белорусского живописца-пейзажиста Фердинанда Рущица;

100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы.

В связи с 5-летием основания Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» будут выпущены в обращение памятные монеты «Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень».

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами «Баркалабаўскі ірмалой», «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС», а также памятными монетами серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

Согласно китайскому календарю, 2021 год – год Быка. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2020 году будет выпущена памятная монета «Год Быка».