|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК В 2020 ГОДУ ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ 13 НАИМЕНОВАНИЙ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ
11:55 16.12.2019
Постановлением правления Национального банка №499 от 12 декабря 2019 года утвержден перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Беларуси, планируемых к выпуску в обращение в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны». В 2020 году такой птицей выбран глухарь. Монета «Глушэц» (глухарь) станет 14-й в рамках серии памятных монет «Птушка года».
Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет также продолжен выпуском памятных монет «Заказнік «Сіньша» в рамках серии «Заказнікі Беларусі».
Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Тэніс».
Также выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам:
75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
100-летию органов таможенной службы Беларуси;
550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери;
150-летию лет со дня рождения белорусского живописца-пейзажиста Фердинанда Рущица;
100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы.
В связи с 5-летием основания Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» будут выпущены в обращение памятные монеты «Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень».
Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами «Баркалабаўскі ірмалой», «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС», а также памятными монетами серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».
Согласно китайскому календарю, 2021 год – год Быка. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2020 году будет выпущена памятная монета «Год Быка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
Курсы в банках
на 16.12.2019
Конвертация в банках
на 16.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте