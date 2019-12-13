|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
10:59 16.12.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 14 декабря изменило ставки по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки изменились по вкладу «Альфа-Вклад» (отзывный) в RUB: на срок 18 и 36 мес. – 3,6% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 14 декабря 2019 года или позже, он пролонгируется на новых условиях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
Курсы в банках
на 16.12.2019
Конвертация в банках
на 16.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте