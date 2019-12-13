ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 14 декабря изменило ставки по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки изменились по вкладу «Альфа-Вклад» (отзывный) в RUB: на срок 18 и 36 мес. – 3,6% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 14 декабря 2019 года или позже, он пролонгируется на новых условиях.