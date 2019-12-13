БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 16 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ

10:10 16.12.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 16 декабря 2019 года установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам: срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный»: в белорусских рублях (2000 руб. – для клиентов категории VIP, 100000 руб. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 3 мес. – 8,5%, 7 мес. – 9,3%, 13 мес. – 11,6%, 24 мес. – 10,5%; в долларах США (1000 долл. – для клиентов категории VIP, 100000 долл. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 2%, 24 мес. – 2,2%; в евро (1000 евро – для клиентов категории VIP, 100000 евро – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 0,8%, 24 мес. – 0,8%; в российских рублях (60000 росс. руб. – для клиентов категории VIP, 6000000 росс. руб. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 6,5%, 24 мес. – 6,5%; срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой»: в белорусских рублях (100 руб.): на 35 дней – 7,7%, 3 мес. – 8,5%, 7 мес. – 9,3%, 13 мес. – 11,6%, 24 мес. – 10,5%; в долларах США (100 долл.): на 13 мес. – 1,7%, 24 мес. – 1,9%; в евро (100 евро): на 13 мес. – 0,7%, 24 мес. – 0,8%; в российских рублях (6000 росс. руб.): на 13 мес. – 6%, 24 мес. – 6,5%; срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д»: в белорусских рублях (50 руб.): на 35 дней – 7,7%, 3 мес. – 8,5%, 7 мес. – 9,3%, 13 мес. – 11,6%, 24 мес. – 10,5%; в долларах США (50 долл.): на 3 мес. – 0,9%, 7 мес. – 1,4%, 13 мес. – 2%, 24 мес. – 2,2%; в евро (50 евро): на 13 мес. – 0,7%, 24 мес. – 0,8%