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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ 3 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЮРЛИЦ
18:02 13.12.2019
В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с автоматизированными системами Национального банка 3 января 2020 г. банки, ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» будут проводить мероприятия по доработке своих автоматизированных систем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в данной связи в этот день будет приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и (или) кассовое обслуживание. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка №477 от 2 декабря 2019 г. «О работе банковской системы 3 января 2020 г.».
Приостановление обслуживания субъектов хозяйствования позволит банкам корректно запустить автоматизированные системы, доработанные с целью совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.).
Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 г. не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц.
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