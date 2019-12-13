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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА БЕЛВЭБ ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДЫ
16:40 13.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» представило новое мобильное приложение – Up.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью приложения UP можно проводить платежи, оформлять карты и кредиты, покупать билеты в кино, на концерты и спектакли, заказывать такси, покупать товары у партнеров в удобном marketplace.
Кроме того, приложение помогает контролировать расходы: пользователь всегда в курсе, на что тратит деньги, будь то покупка в магазине или плата за мобильную связь.
Скачать приложение можно по ссылке.
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