ОАО «Банк БелВЭБ» представило новое мобильное приложение – Up.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью приложения UP можно проводить платежи, оформлять карты и кредиты, покупать билеты в кино, на концерты и спектакли, заказывать такси, покупать товары у партнеров в удобном marketplace.

Кроме того, приложение помогает контролировать расходы: пользователь всегда в курсе, на что тратит деньги, будь то покупка в магазине или плата за мобильную связь.

Скачать приложение можно по ссылке.