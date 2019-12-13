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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
15:50 13.12.2019
Представители ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках проходящего с 11 по 14 декабря визита в Узбекистан подписали кредитные соглашения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подписаны базовые кредитные соглашения по предоставлению Акционерно-коммерческому Банку «Асака» и ОАКБ «Узпромстройбанк» кредитных линий на финансирование экспортных поставок белорусских товаров узбекским потребителям.
Подписание вышеуказанных соглашений будет способствовать раскрытию экспортного потенциала белорусских предприятий, укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Узбекистаном.
Акционерно-коммерческий Банк «Асака» - один из крупнейших коммерческих банков в Узбекистане, специализирующийся на кредитовании крупного, среднего и малого бизнеса.
ОАКБ «Узпромстройбанк» - государственный банк, специализирующийся на кредитовании структурных проектов, акционерами которого выступают Национальный фонд развития Узбекистана, Министерство финансов Узбекистана.
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