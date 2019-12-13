БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ РАСШИРИЛИ ФУНКЦИОНАЛ «ИНТЕРНЕТ-БАНКА» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

14:07 13.12.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового функционала реализована возможность получать из банка документы произвольной структуры, информацию о платежных требованиях, поступивших в банк (исполненные, частично оплаченные, непринятые к исполнению). Кроме того, в системе «Интернет-Банк» реализована возможность сохранения сообщения, полученного из банка.