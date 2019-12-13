ОАО «Белинвестбанк» определено банком-агентом правительства Беларуси по обслуживанию займа, предоставленного в целях реализации инвестиционного проекта «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг». Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, указом №435 от 4 декабря 2019 года утверждены соглашения и договоры с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на общую сумму 156 млн евро, подписанные в июле этого года.

Все средства будут направлены на улучшение системы водоснабжения и водоотведения в ряде регионов Беларуси. Реализация данного проекта возложена на госпредприятие «Белкомтехинвест».

«Помимо стандартного кредитования, первый в Беларуси ЭкоЛогичный банк предоставляет широкие возможности зарубежного финансирования – работает с более чем 90 финансовыми институтами по всему миру. Белинвестбанк содействует реализации проектов, направленных на эффективное использование ресурсов, повышение энергоэффективности, внедрение оборудования и систем, использование которых будет способствовать благоприятному влиянию на изменение климата», – отметили в Белинвестбанке.