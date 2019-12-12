БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

11:20 13.12.2019 ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 13 декабря размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять: доллары США: «Линия роста 3.0. до года», сроком 95 дней - 0,3%, 185 дней – 0,4% годовых; российские рубли: «@gro безотзывный», сроком 95 дней – 4,6%, сроком 185 дней – 4,7% годовых; «Стандарт» на срок 95 дней – 4,5% годовых, на срок 185 дней – 4,6% годовых.