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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
11:20 13.12.2019
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 13 декабря размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
доллары США: «Линия роста 3.0. до года», сроком 95 дней - 0,3%, 185 дней – 0,4% годовых;
российские рубли:
«@gro безотзывный», сроком 95 дней – 4,6%, сроком 185 дней – 4,7% годовых;
«Стандарт» на срок 95 дней – 4,5% годовых, на срок 185 дней – 4,6% годовых.
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