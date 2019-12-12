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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОДДЕРЖАЛ НОВЫЙ СЕРВИС БЖД
09:47 13.12.2019
Беларусбанк поддержал новый сервис БЖД.
«В рамках развития сотрудничества ОАО «АСБ Беларусбанк» по направлению интернет-эквайринга с Белорусской железной дорогой держателям платежных карточек с декабря 2019 года предоставлена возможность online-оплаты проезда в поездах с использованием мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении банка.
Новый сервис реализован совместно с компанией АССИСТ – партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей. Обязательным условием безопасного совершения оплаты в интернете является необходимость подключения пароля 3-D Secure.
Приложение для скачивания доступно в Арр Store и Google Play.
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