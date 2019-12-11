БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ

10:55 12.12.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в типовые формы депозитарных договоров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 декабря вступают в силу изменения и дополнения в типовые формы следующих депозитарных договоров: депозитарный договор с физическим лицом; депозитарный договор с юридическим лицом – резидентом Беларуси; депозитарный договор с юридическим лицом – нерезидентом Беларуси. Пункт 5.6 каждого из вышеуказанных договоров дополнен положениями, определяющими порядок передачи конфиденциальной информации о депоненте посредством электронной почты.