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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ
10:55 12.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в типовые формы депозитарных договоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 декабря вступают в силу изменения и дополнения в типовые формы следующих депозитарных договоров: депозитарный договор с физическим лицом; депозитарный договор с юридическим лицом – резидентом Беларуси; депозитарный договор с юридическим лицом – нерезидентом Беларуси.
Пункт 5.6 каждого из вышеуказанных договоров дополнен положениями, определяющими порядок передачи конфиденциальной информации о депоненте посредством электронной почты.
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