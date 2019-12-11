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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО И БАНКОМАТЫ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ С 12 НА 13 ДЕКАБРЯ
16:50 11.12.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технические работы с 22.30 12 декабря до 3.00 13 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов); банкоматы, ПСТС Альфа-Банка.
Также возможны перерывы в доставке оповещений услуги «Альфа-Чек» (через sms, электронную почту и социальные сети).
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