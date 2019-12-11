ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технические работы с 22.30 12 декабря до 3.00 13 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов); банкоматы, ПСТС Альфа-Банка.

Также возможны перерывы в доставке оповещений услуги «Альфа-Чек» (через sms, электронную почту и социальные сети).