ОАО «АСБ Беларусбанк» 6 декабря открыло обменный пункт №510/436 в Минске, в отеле «Пекин», который входит в китайскую сеть отелей BTG-Jianguo Hotels & Resorts.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменный пункт №510/436 является вторым подразделением Беларусбанка, созданным в рамках сотрудничества с китайскими партнерами.

Беларусбанк более 10 лет активно работает на китайском рынке, и дальнейшее углубление сотрудничества является для банка стратегическим вектором развития. Активной фазой партнерских отношений в 2018 году стало подписание генерального соглашения с платежной системой China Union Pay International и начало обслуживания карточек UPI в более чем 40 тыс. терминальных устройств и 500 банкоматах банка.

До конца текущего года планируется обеспечить поддержку UPI во всех банкоматах и платежных терминалах страны. Также в июне 2018 года на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» открыто отделение №500/5024, осуществляющее широкий спектр банковских операций.