ОАО «Банк Дабрабыт» и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (Росэксимбанк) подписали рамочное кредитное соглашение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение предоставляет клиентам Банка Дабрабыт возможность получить финансирование на импорт высокотехнологичной продукцию, включая без ограничений производственное оборудование, сложную технику, энергосберегающую продукцию, товары и материалы, сырьевую продукцию.

Кредиты в рамках указанного соглашения будут выдаваться посредством заключения индивидуальных кредитных соглашений, которые по сумме, срокам и ставке будут максимально структурированы под каждую конкретную сделку. Ресурсы в рамках соглашения субсидируются российской стороной.

Проверить, относится ли поставляемая продукция к высокотехнологичной, можно по коду ТН ВЭД. Сделать это можно по ссылке- .