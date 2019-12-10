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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ И РОСЭКСИМБАНК ПРОФИНАНСИРУЮТ ПОСТАВКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
18:01 10.12.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (Росэксимбанк) подписали рамочное кредитное соглашение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение предоставляет клиентам Банка Дабрабыт возможность получить финансирование на импорт высокотехнологичной продукцию, включая без ограничений производственное оборудование, сложную технику, энергосберегающую продукцию, товары и материалы, сырьевую продукцию.
Кредиты в рамках указанного соглашения будут выдаваться посредством заключения индивидуальных кредитных соглашений, которые по сумме, срокам и ставке будут максимально структурированы под каждую конкретную сделку. Ресурсы в рамках соглашения субсидируются российской стороной.
Проверить, относится ли поставляемая продукция к высокотехнологичной, можно по коду ТН ВЭД. Сделать это можно по ссылке- .
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