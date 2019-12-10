Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» состоится 20 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания утверждение Положения об Общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК» и Положения о Наблюдательном совете закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК».