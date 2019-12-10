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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:12 10.12.2019

«Франсабанк» ОАО предлагает новый безотзывный вклад для физических лиц «Комфортный» с возможностью пополнения, ежемесячной капитализацией и возможностью открытия вклада на имя другого лица.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно открыть в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях. Минимальная сумма – 100 руб., 100 долл., 100 евро, 1000 росс. руб.

Процентная ставка фиксированная.

На срок 95 дней (также при открытии на имя другого лица) – 9,5%/1,1%/0,7%/4%; 125 дней – 9,5%/1,2%/0,75%/4%; 185 дней – 10,56%/1,6%/0,8%/4%; 275 дней – 10,56%/1,8%/0,8%/5%; 385 дней – 12%/2%/1%/5%; 550 дней – 12%/2,1%/1,4%/5,9%; 735 дней – 12%/2,2%/1,5%/6%.
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