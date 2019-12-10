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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ ПО СВОИМ АКЦИЯМ
13:17 10.12.2019
Совет директоров ЗАО «РРБ-Банк» 9 декабря принял решение о выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям ЗАО «РРБ-Банк» по результатам 2013-2018 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер дивиденда, приходящегося на одну простую (обыкновенную) акцию: 0,01 рубля (ноль рублей одна копейка).
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: не позднее 06.02.2020 дивиденды по простым (обыкновенным) акциям ЗАО «РРБ-Банк» по результатам 2013-2018 гг. согласно реестру акционеров ЗАО «РРБ-Банк» по состоянию на 02.12.2019 и ведомости по выплате акционерам ЗАО «РРБ-Банк» дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2013-2018 гг.
Зачисление дивидендов может производиться на отличные от указанных в Реестре акционеров счета (при предъявлении акционером обновленных реквизитов, заверенных подписью акционера).
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