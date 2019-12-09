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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 18 ДЕКАБРЯ ОТМЕНЯЕТСЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ ФИЗЛИЦАМИ – КЛИЕНТАМИ БАНКА БЕЛВЭБ
12:05 10.12.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 декабря вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменяется плата за переводы денег между физическими лицами – клиентами банка, совершенные с использованием карточек банка (их реквизитов) в услуге «Интернет-Банк» и сервисе переводов «Хутка на картку».

Кроме того, изменения внесены в тарифы за снятие наличных средств в банках, банкоматах банков, не обозначенных логотипом СБС (за исключением ЗАО «Альфа-Банк»), в зарплатных проектах «Стандарт-Плюс» и «Деловой».

В частности, отменено ранее введенное ограничение на 2 операции бесплатного снятия наличных в течение календарного месяца в пределах 300 рублей (для тарифного плана «Зарплатный Стандарт-Плюс»), 100 и 1000 рублей для карт в рамках тарифного плана «Деловой».
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