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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:25 10.12.2019
ЗАО «Идея Банк» с 18 декабря вносит изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится в действие новый карточный продукт «Виртуальная карта» ПДК VISA Classic в BYN/USD/EUR с бесплатным оформлением и обслуживанием счета и устанавливается тип банковской платежной карточки: для кредитной карты CREDO ПКК/НКК MasterCard Standard, для карточного продукта «На здоровье» ПДК/НДК Visa Classic.
Кроме того, с 18 декабря 2019 года по 7 января 2020 года (включительно) предусматривается:
бесплатное обслуживание в течение первого года клиентам, которые посредством использования Интернет-банка и/или Мобильного приложения заключат договор текущего (расчетного) банковского счета (договор счета) в рамках одного из карточных продуктов на выбор: PartyCard, «Еще», «Лучший курс».
бесплатный выпуск/перевыпуск индивидуального дизайна для карточных продуктов: PartyCard, «Еще», «Лучший курс».
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