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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ БАНКА БЕЛВЭБ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
17:33 09.12.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в Правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками и в Правила пользования корпоративными дебетовыми банковскими карточками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с внедрением новых форм расчетов по операциям с банковскими карточками, совершаемым в устройствах (терминалах) банка и использованием в качестве валюты расчетов фунтов стерлингов и российских рублей, а также необходимостью актуализации Правил в части применения обменных курсов при совершении валютно-обменных операций.
Изменения вступают в силу с 16 декабря.
С новой редакцией Правил пользования личными дебетовыми банковскими карточками можно ознакомиться здесь.
С новой редакцией Правил пользования корпоративными дебетовыми банковскими карточками можно ознакомиться по ссылке.
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