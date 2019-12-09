ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в Правила пользования личными дебетовыми банковскими карточками и в Правила пользования корпоративными дебетовыми банковскими карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с внедрением новых форм расчетов по операциям с банковскими карточками, совершаемым в устройствах (терминалах) банка и использованием в качестве валюты расчетов фунтов стерлингов и российских рублей, а также необходимостью актуализации Правил в части применения обменных курсов при совершении валютно-обменных операций.

Изменения вступают в силу с 16 декабря.

С новой редакцией Правил пользования личными дебетовыми банковскими карточками можно ознакомиться здесь.

С новой редакцией Правил пользования корпоративными дебетовыми банковскими карточками можно ознакомиться по ссылке.