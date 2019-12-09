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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ LOUNGE KEY
15:25 09.12.2019

ОАО «Белагропромбанк» внесло изменения в некоторые сервисы, доступные держателям премиальных карточек Visa Platinum и Visa Infinite. В частности, банк запустил международную программу Lounge Key.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данная программа является аналогом программы Priority Pass и открывает держателям свободный доступ более чем в 1000 VIP-залов в аэропортах более чем ста стран независимо от класса билета и гарантирует высочайший уровень комфорта как для отдыха, так и для ведения бизнеса во время ожидания рейса.

Держателям карточек Visa Platinum и их спутникам ежегодно доступно 20 бесплатных посещений VIP-залов, держателям карточек Visa Infinite доступно неограниченное количество посещений.

Также внесены изменения в страховые сервисы, предоставляемые платежной системой Visa держателям премиальных карточек. В частности, программа «Продленная гарантия» в настоящее время не действует, вместо нее клиентам доступен сервис «Задержка рейса и задержка багажа», который предполагают выплату страхового возмещения в случае задержки регулярного общественного транспорта на срок более 4 часов либо задержки выдачи (более 4 часов) или утери зарегистрированного багажа с личным имуществом во время поездки за рубеж.
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