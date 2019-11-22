Ассоциация оценочных организаций совместно с Государственным комитетом по имуществу и ОАО «Белинвестбанк» в 2020 году реализуют совместный проект, направленный на повышение квалификации работников залоговых служб банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, программа повышения квалификации для работников залоговых служб банков по вопросам оценки стоимости объектов гражданских прав, технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества, востребованных в залоговой деятельности банков, согласована Государственным комитетом по имуществу Беларуси.

Программа направлена на оптимизацию трехстороннего взаимодействия, достижения взаимопонимания между клиентами, оценщиками и банком. Ее разработчики постарались объединить в рамках курса повышения квалификации теоретические и практические наработки мероприятий, проводимых АОО по вопросам трехстороннего взаимодействия «Банк–Заемщик–Оценщик», а также широкий круг вопросов, востребованных в профессиональной деятельности работников залоговых служб банков.

Мероприятие будет организовано на базе ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества».