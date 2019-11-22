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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 8 ДЕКАБРЯ
17:02 06.12.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 8 декабря с 1.00 до 5.00 регламентные работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке.
После проведения основных работ, вплоть до 14.00 8 декабря возможны кратковременные перебои в работе упомянутых программных комплексов.
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