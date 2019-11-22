БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 11 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАСТОРГАТЬ НЕКОТОРЫЕ ДОГОВОРЫ О ЗАРПЛАТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

16:21 06.12.2019 ЗАО «Идея Банк» сообщает о прекращении действия договоров о зарплатном обслуживании в одностороннем порядке на основании пункта 11.1. Общих условий договора о зарплатном обслуживании. «С 11 декабря будут расторгнуты договора о зарплатном обслуживании клиентов корпоративного бизнеса, которые на момент расторжения удовлетворяют следующим критериям: договора заключены с клиентом, счет которого открыт в другом банке(-ах), при условии отсутствия операций по переводу денежных средств в пользу получателей-работников клиента в течение одного года», - говорится в сообщении банка.