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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 11 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАСТОРГАТЬ НЕКОТОРЫЕ ДОГОВОРЫ О ЗАРПЛАТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
16:21 06.12.2019
ЗАО «Идея Банк» сообщает о прекращении действия договоров о зарплатном обслуживании в одностороннем порядке на основании пункта 11.1. Общих условий договора о зарплатном обслуживании.
«С 11 декабря будут расторгнуты договора о зарплатном обслуживании клиентов корпоративного бизнеса, которые на момент расторжения удовлетворяют следующим критериям: договора заключены с клиентом, счет которого открыт в другом банке(-ах), при условии отсутствия операций по переводу денежных средств в пользу получателей-работников клиента в течение одного года», - говорится в сообщении банка.
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