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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЕЧЕРОМ 6 ДЕКАБРЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ БНБ-БАНКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН
15:35 06.12.2019
ОАО «БНБ-Банк» проведет 6 декабря с 23.00 до 23.30 работы по обслуживанию интернет-банкинга для частных клиентов и мобильного приложения i'mbanking.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно прервана работа мобильного приложения и сайта i'mbanking.
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