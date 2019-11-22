БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВЕЧЕРОМ 6 ДЕКАБРЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ БНБ-БАНКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН

15:35 06.12.2019 ОАО «БНБ-Банк» проведет 6 декабря с 23.00 до 23.30 работы по обслуживанию интернет-банкинга для частных клиентов и мобильного приложения i'mbanking. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно прервана работа мобильного приложения и сайта i'mbanking.