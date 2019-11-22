Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоится 16 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», а также внесение изменений и дополнений в Устав банка.

Кроме этого, акционеры обсудят вопрос объявления и выплаты дивидендов, а также утвердят регламент работы ОАО «БПС-Сбербанк» с реестром владельцев ценных бумаг.