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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА ПРОВЕДУТ 16 ДЕКАБРЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13:44 06.12.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» состоится 16 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк», а также внесение изменений и дополнений в Устав банка.
Кроме этого, акционеры обсудят вопрос объявления и выплаты дивидендов, а также утвердят регламент работы ОАО «БПС-Сбербанк» с реестром владельцев ценных бумаг.
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