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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ОФИС ПРОДАЖ «НА ЛЕНИНСКОЙ» АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ПЕРЕЕЗЖАЕТ
12:42 06.12.2019
УРМ ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) «Офис продаж «На Ленинской» в Могилеве, обслуживающий розничных клиентов, 6 декабря переезжает на новое место.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, розничные клиенты будут обслуживаться с 9 декабря по новому адресу Могилеве (ул. Миронова, 4-1).
Офис продаж также сменит название на УРМ «Офис продаж «На Миронова».
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