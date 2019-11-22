БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МОГИЛЕВСКИЙ ОФИС ПРОДАЖ «НА ЛЕНИНСКОЙ» АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ПЕРЕЕЗЖАЕТ

12:42 06.12.2019 УРМ ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) «Офис продаж «На Ленинской» в Могилеве, обслуживающий розничных клиентов, 6 декабря переезжает на новое место. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, розничные клиенты будут обслуживаться с 9 декабря по новому адресу Могилеве (ул. Миронова, 4-1). Офис продаж также сменит название на УРМ «Офис продаж «На Миронова».