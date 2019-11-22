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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


APPLE PAY ДОСТУПЕН ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
17:24 05.12.2019

Клиенты ОАО «Белгазпромбанк» с 4 декабря получили возможность пользоваться Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на вебсайтах благодаря Apple Pay.

Для того чтобы выпустить карту Белгазпромбанка и добавить ее в Apple Pay достаточно совершить несколько простых действий в мобильном приложении BGPB Mobile. При этом не надо посещать офис. Достаточно выпустить виртуальную карту или заказать любую другую карту на свой домашний адрес.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», – отметили в Белгазпромбанке.

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы Белгазпромбанка по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.
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